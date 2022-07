Governo | Di Maio avverte | Se cade Draghi | costi enormi per le famiglie

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 luglio 2022) “Chi vuole farre ilo sa cosa rischia o non lo sa che cosa si rischia in questo momento storico. L’Italia è abituata a cambiare i governi ma in questa fase storica se ilnon so a quanto può arrivare lo spread ma certo icontinueranno a salire per leitaliane perché nel mondo c’è grande fiducia in questo, ine Mattarella. Serve uncon un’ampia maggioranza come questa per vincere battaglie come il tetto al prezzo del gas e le battaglie si fanno e vincono ai tavoli internazionali se si è un Paese compatto”. Così il ministro degli Esteri Luigi Dia RinascitaFest a Pomigliano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.