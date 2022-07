Gorbaciov ricoverato d’urgenza, sul web lo danno in fin di vita: il suo staff posta la foto dall’ospedale (Di sabato 2 luglio 2022) L’ex presidente dell’Unione sovietica, Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale, dove è in dialisi, ha reso noto l’economista Ruslan Grinberg, direttore scientifico dell’Istituto di economia dell’Accademia delle scienze russa, che lo è andato a trovare. Gorbaciov, che ha 91 anni, e contrariamente a quanto accaduto nel 2014, non si è espresso sulla guerra in Ucraina iniziata il 24 febbraio di quest’anno, soffre di diabete e ha problemi ai reni, ha aggiunto, citato da Gazeta.ru. Eè stata anche diffusa una immagine di Gorbaciov, nel suo letto d’ospedale, con accanto Grinberg. LEGGI ANCHE Il tesoro segreto di Putin: palazzi, yacht, vigneti, ville, resort (tutto grazie a una "rete") Putin senza freni: «Nulla tornerà come prima». Ma sull'ingresso dell'Ucraina nella Ue dice: va bene Gorbaciov è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) L’ex presidente dell’Unione sovietica, Mikhail, èin ospedale, dove è in dialisi, ha reso noto l’economista Ruslan Grinberg, direttore scientifico dell’Istituto di economia dell’Accademia delle scienze russa, che lo è andato a trovare., che ha 91 anni, e contrariamente a quanto accaduto nel 2014, non si è espresso sulla guerra in Ucraina iniziata il 24 febbraio di quest’anno, soffre di diabete e ha problemi ai reni, ha aggiunto, citato da Gazeta.ru. Eè stata anche diffusa una immagine di, nel suo letto d’ospedale, con accanto Grinberg. LEGGI ANCHE Il tesoro segreto di Putin: palazzi, yacht, vigneti, ville, resort (tutto grazie a una "rete") Putin senza freni: «Nulla tornerà come prima». Ma sull'ingresso dell'Ucraina nella Ue dice: va beneè ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Gorbaciov ricoverato d’urgenza, sul web lo danno in fin di vita: il suo staff posta la foto dall’ospedale… - CaressaGiovanni : Mikhail Gorbaciov ricoverato in ospedale dove è in dialisi: è stato l’ultimo presidente dell’Urss - globalistIT : - My_Salute : Al 92enne Mikhail Gorbaciov ricoverato per diabete e problemi ai reni. -