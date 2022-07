Gli orfani dei mondiali saranno figli dell’altrove (Di sabato 2 luglio 2022) I ragazzi nati all’inizio del millennio si sono trovati a dodici anni di età con un vuoto assoluto, in una zona oscura. Chi li ha compiuti nel 2015, ad esempio, ne dovrà aspettare altri dodici per vedere possibilmente l’Italia a un Mondiale. Forse non si percepisce quanti anni passino dall’ultimo nostro (fugace) Mondiale: dal 2014 si dovrà aspettare il 2026. E quanto questi anni siano cruciali in un’età nella quale tutto si sedimenta. A 24 anni non ci si improvvisa tifosi. La vita è già altrove. E probabilmente un domani anche i figli di quella generazione risentiranno dell’aria respirata in casa. saranno i figli dell’altrove. Perché il Mondiale diventa un evento realmente collettivo per noi solo se include la nazionale. E il motivo è nella logica compresenza di tre elementi: il proprio Paese (l’identità) in un evento ... Leggi su formiche (Di sabato 2 luglio 2022) I ragazzi nati all’inizio del millennio si sono trovati a dodici anni di età con un vuoto assoluto, in una zona oscura. Chi li ha compiuti nel 2015, ad esempio, ne dovrà aspettare altri dodici per vedere possibilmente l’Italia a un Mondiale. Forse non si percepisce quanti anni passino dall’ultimo nostro (fugace) Mondiale: dal 2014 si dovrà aspettare il 2026. E quanto questi anni siano cruciali in un’età nella quale tutto si sedimenta. A 24 anni non ci si improvvisa tifosi. La vita è già altrove. E probabilmente un domani anche idi quella generazione risentiranno dell’aria respirata in casa.. Perché il Mondiale diventa un evento realmente collettivo per noi solo se include la nazionale. E il motivo è nella logica compresenza di tre elementi: il proprio Paese (l’identità) in un evento ...

