Gli italiani e il sole: ecco quanto si proteggono secondo la ricerca Isdin (Di sabato 2 luglio 2022) Per quale motivo si utilizza la fotoprotezione? La ragione principale – citata dagli italiani di tutte le età – ha a che fare con l'estetica Sette italiani su dieci amano trascorrere il fine settimana all'aperto, al sole. Tuttavia, solamente il 42% dichiara di usare quotidianamente la protezione solare. E' quanto emerge dallo studio1, giunto alla terza edizione, condotto da Isdin su un campione di quasi 7.000 italiani in merito alle abitudini di Fotoprotezione. Se si esclude la stagione estiva, non vi è l'abitudine di riapplicare frequentemente la protezione solare. In una "normale" giornata della settimana solo il 19,2% riapplica il protettore ogni 2 ore, mentre, durante il weekend, la percentuale sale al 40,6%. Diverso il quadro in estate, quando si registra un incremento del dato ...

