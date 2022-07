Giorgia Soleri e Chiara Ferragni in reggiseno al ristorante: scoppia la polemica (Di sabato 2 luglio 2022) Giorgia Soleri e Chiara Ferragni sono finite (di nuovo) al centro di una bufera. Entrambe hanno, infatti, deciso di cenare in reggiseno al ristorante. Il loro look non è però andato giù a molti: sono state accusate di essere poco decorose e addirittura esibizioniste. Soleri e Ferragni in reggiseno a tavola: “sono poco rispettose” Giorgia Soleri aveva postato una storia su Instagram scrivendo “caldo livello: cena in reggiseno”. Nell’immagine, si mostra in intimo, con la giacca rosa shocking poggiata sullo schienale della sedia, mentre si tira su i capelli al tavolo di un ristorante. In effetti, le temperature si sono scaldate, ma non solo nelle città italiane. Su ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)sono finite (di nuovo) al centro di una bufera. Entrambe hanno, infatti, deciso di cenare inal. Il loro look non è però andato giù a molti: sono state accusate di essere poco decorose e addirittura esibizioniste.ina tavola: “sono poco rispettose”aveva postato una storia su Instagram scrivendo “caldo livello: cena in”. Nell’immagine, si mostra in intimo, con la giacca rosa shocking poggiata sullo schienale della sedia, mentre si tira su i capelli al tavolo di un. In effetti, le temperature si sono scaldate, ma non solo nelle città italiane. Su ...

gia_da15 : RT @mariballardini: bisognerebbe smettere di indignarsi per i peli delle ascelle di Giorgia Soleri, ma per le poesie che scrive. - andreastoolbox : Chiara Ferragni e Giorgia Soleri attaccate per i loro outfit al ristorante - woodoow : RT @oscarwildeness: Giorgia Soleri mi ha ispirato a scrivere questa poesia: Ho scolato la pasta non perchè era pronta ma perché avevo fa… - itsfranciuu : Raga ma chi se ne fotte se Giorgia Soleri esce in reggiseno o se non si depila. L’importante è che non condanni più… - fightandsmile : RT @Linda08957695: Quanto ci ha fatto fessi Giorgia Soleri all'inizio facendoci credere che fosse riservata e poco interessata ad avere att… -