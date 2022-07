Giochi Mediterraneo: Scozzoli, 'contento per l'oro e la qualifica a Europei di Roma' (Di sabato 2 luglio 2022) Orano, 2 lug. (Adnkronos) - "Sono contento, ero in cerca di conferme, gli ultimi anni non sono stati facilissimi tra infortuni e covid, ho fatto anche un bel tempo e mi sono qualificato per gli Europei di Roma, ed è sempre bello sentire l'inno che suona per te". Lo ha detto Fabio Scozzoli dopo l'oro nei 50 rana ai Giochi del Mediterraneo. "Siamo partiti in sordina ma oggi sono arrivati tanti bei piazzamenti nonostante la nazionale sia qui con tanti ragazzi giovani e con poca esperienza, ma c'è anche qualche vecchietto come me, che trascina un po' il grippo e i risultati stanno arrivando", ha aggiunto il capitano della nazionale azzurra di nuoto in Algeria che ora guarda agli Europei in casa. "Il prossimo obiettivo per me sono gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Orano, 2 lug. (Adnkronos) - "Sono, ero in cerca di conferme, gli ultimi anni non sono stati facilissimi tra infortuni e covid, ho fatto anche un bel tempo e mi sonoto per glidi, ed è sempre bello sentire l'inno che suona per te". Lo ha detto Fabiodopo l'oro nei 50 rana aidel. "Siamo partiti in sordina ma oggi sono arrivati tanti bei piazzamenti nonostante la nazionale sia qui con tanti ragazzi giovani e con poca esperienza, ma c'è anche qualche vecchietto come me, che trascina un po' il grippo e i risultati stanno arrivando", ha aggiunto il capitano della nazionale azzurra di nuoto in Algeria che ora guarda agliin casa. "Il prossimo obiettivo per me sono gli ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Selfie dalla 4x100 metri oro ai Giochi del Mediterraneo! ???? ?? Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton e Johan… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????????. ???? Aziz Abbes Mouhiidine continua a vincere. Il pugile #ItaliaTeam detta legge nei -91 kg ai Gioch… - _Carabinieri_ : Oran (Algeria), Giochi del Mediterraneo 2022, specialità mezza Maratona: complimenti all’atleta Giovanna Epis del C… - TV7Benevento : Giochi Mediterraneo: Scozzoli, 'contento per l'oro e la qualifica a Europei di Roma' - - Federvolley : #JMORAN2022 In semifinale ai Giochi del Mediterraneo arriva la prima sconfitta per la Nazionale ???? maschile. Gli a… -