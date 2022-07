Giochi Mediterraneo | calcio | Italia-Marocco 2-1 Raimondo show e azzurri in finale

(Di sabato 2 luglio 2022) Orano, 2 lug. (Adnkronos) - L'delconquista un posto inaidel. La nazionale U18 di Franceschini si è imposta 2-1 sulin semigrazie alla grande prestazione di Antonio. L'attaccante del Bologna è andato a segno al 55' e al 63', firmando la sesta rete in questi. Per ilè andato in rete al 93' sudi rigore Khalifi. Glini affronteranno inla Francia che ha battuto la Turchia 2-0 con i gol di Messoussa al 10' e Ikia Dimi all'84'.

