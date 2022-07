Giochi del Mediterraneo | nuoto | Franceschi oro e staffetta maschile 4×100 stile argento

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 2 luglio 2022) Orano – È di Sarail primo oro dela Orano 2022. Nella prima giornata di gare della disciplina neidelin corso in Algeria, l’azzurra ha vinto in 400 misti in 4:40.86 davanti alla turca Deniz Ertan (+0.11) e alla spagnola Alba Vazquez Ruiz (4:45.63). Ottava Carlotta Toni. Poco prima, l’Italia Team aveva tagliato il traguardo della 70esima medaglia a Orano 2022 con Matteo Rivolta che ha chiuso al secondo posto nei 50 farfalla in 23.59 dietro al portoghese (23.38). Medaglia d’anche per Lorenzo Mora che nei 100 dorso ha chiuso alle spalle del greco Evangelos Makrygiannis (54.35), salendo sul secondo gradino del podio (54.50). Viola Scotto Di Carlo, con 25.48, chiude la finale dei 50al quinto posto. Nei 200 rana, sesto Alessandro Fusco ...