Giochi del Mediterraneo | l' Italia cala il poker nel nuoto e raggiunge 100 medaglie

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 luglio 2022) Orano, 2 lug. (Adnkronos) - L'ilnelaidelcon quattro ori, due argenti e cinque bronzi dalla vasca di Orano. Il primo lo confeziona Fabio Scozzoli, primo nei 50 rana con il tempo di 26”97 (nuovo record della competizione) davanti al turco Emre Sakci (27”00) e lo sloveno Peter John Stevens (27”46). Un tempo che consente al capitano azzurro delin Algeria di qualificarsi per gli Europei didi Roma. "Sono contento, ero in cerca di conferme, gli ultimi anni non sono stati facilissimi tra infortuni e covid, ho fatto anche un bel tempo e mi sono qualificato per gli Europei di Roma, ed è sempre bello sentire l'inno che suona per te", detto Scozzoli dopo il successo. "Il prossimo obiettivo per me sono ...