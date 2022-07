Giochi del Mediterraneo 2022 | Scozzoli | “Prossimo obiettivo gli Europei a Roma”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 luglio 2022) “Sono contento, a Orano cercavo conferme dopo anni difficili per gli infortuni e il Covid. Oggi è arrivato anche un bel tempo e mi sono qualificato per glidi. E’ sempre bello sentir suonare l’inno”. Fabiofesteggia così la vittoria nei 50 rana aidel. “Ilsono glidi– aggiunge -. Per un italiano partecipare a una manifestazione in casa è un’emozione incredibile e io a 34 anni non volevo privarmene dopo aver saltato i Mondiali dinel 2009 per pochi centesimi“. Sul matrimonio con Martina Carraro: “È un punto di partenza, l’inizio di una nuova vita. Io credo molto nella famiglia e con Martina abbiamo deciso di fare ...