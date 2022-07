Giochi del Mediterraneo 2022: Raimondo trascina l’Italia in finale, Marocco sconfitto 2-1 (Di sabato 2 luglio 2022) l’Italia vola in finale ai Giochi del Mediterraneo 2022. La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini ha sconfitto il Marocco 2-1 nel penultimo atto e andrà a giocarsi la medaglia d’oro contro la Francia, vincitrice del match contro la Turchia. Protagonista della serata è, ancora una volta, Antonio Raimondo, autore di una doppietta nel secondo tempo. COME SEGUIRE LA finale IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO LA PARTITA – Subito ritmi alti nella prima frazione di gioco. Al 6? grande occasione per l’Italia con Raimondo che sbaglia la conclusione a pochi passi dalla porta, e al 13? ancora Azzurri vicini al vantaggio con Accornero che dalla sinistra serve ancora ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022)vola inaidel. La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini hail2-1 nel penultimo atto e andrà a giocarsi la medaglia d’oro contro la Francia, vincitrice del match contro la Turchia. Protagonista della serata è, ancora una volta, Antonio, autore di una doppietta nel secondo tempo. COME SEGUIRE LAIN TV RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO LA PARTITA – Subito ritmi alti nella prima frazione di gioco. Al 6? grande occasione perconche sbaglia la conclusione a pochi passi dalla porta, e al 13? ancora Azzurri vicini al vantaggio con Accornero che dalla sinistra serve ancora ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Selfie dalla 4x100 metri oro ai Giochi del Mediterraneo! ???? ?? Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton e Johan… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????????. ???? Aziz Abbes Mouhiidine continua a vincere. Il pugile #ItaliaTeam detta legge nei -91 kg ai Gioch… - _Carabinieri_ : Oran (Algeria), Giochi del Mediterraneo 2022, specialità mezza Maratona: complimenti all’atleta Giovanna Epis del C… - BarForzaBologna : Italia under 18 in finale ai Giochi del Mediterraneo. 2-1 al Marocco grazie alla doppietta del solito Raimondo ross… - sportface2016 : #GiochidelMediterraneo Finale #ItaliaFrancia in tv: data, orario e diretta streaming -