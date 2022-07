Giochi del Mediterraneo 2022 | pesi | medaglia d’oro nello strappo per Lucrezia Magistris

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Selfie dalla 4x100 metri oro ai Giochi del Mediterraneo! ???? ?? Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton e Johan… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????????. ???? Aziz Abbes Mouhiidine continua a vincere. Il pugile #ItaliaTeam detta legge nei -91 kg ai Gioch… - ItaliaTeam_it : VITTORIA! ?? Vittoria Guazzini fa sua la cronometro ai Giochi del Mediterraneo! ?? #ItaliaTeam | #Oran2022 |… - Asia90847274 : Anche oggi giornata di volley, alle 14 semifinale giochi del mediterraneo e alle 19 la VNL. Seguire lo sport non è stressante dicevano - SalvatoreSodan1 : RT @matmosciatti11: Francesco #Passaro compie una straordinaria rimonta, batte lo spagnolo Carlos #LopezMontagud 6-7(3) 6-4 6-3 e vince la… -

... segnando un'eccezione nella storiafranchise, ovvero la prima volta in cui un titolo della ... 2 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA FONTE Notizie RelazionateArticolo Elden ......il calore di una casa ee stimoli mirati, oltre che un gruppo di diverse età con cui confrontarsi. Non solo, il servizio è garantito dall'ente gestore, che si occupa dell'organizzazione,...Tra passato, presente e futuro: l'intervista di Wilfried Gnonto a Sportweek L'esordio in nazionale, il primo gol che gli vale l'etichetta di "marcatore più giovane della storia della nazionale italian ...CINISI (PA) – Cinisi, le sue bellezze, la sua montagna, il suo mare accompagnati da un bel programma estivo, realizzato all’insegna della sinergia tra l’amministrazione comunale e le realtà associativ ...