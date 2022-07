Giochi del Mediterraneo 2022, Italia raggiunge 100 medaglie (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Italia cala il poker nel nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2022 con quattro ori, due argenti e cinque bronzi dalla vasca di Orano: la raffica di risultati permette alla spedizione azzurra di arrivare a quota 100 medaglie. Il primo successo lo confeziona Fabio Scozzoli, primo nei 50 rana con il tempo di 26”97 (nuovo record della competizione) davanti al turco Emre Sakci (27”00) e lo sloveno Peter John Stevens (27”46). Un tempo che consente al capitano azzurro del nuoto in Algeria di qualificarsi per gli Europei di nuoto di Roma. “Sono contento, ero in cerca di conferme, gli ultimi anni non sono stati facilissimi tra infortuni e covid, ho fatto anche un bel tempo e mi sono qualificato per gli Europei di Roma, ed è sempre bello sentire l’inno che suona per te”, detto Scozzoli dopo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – L’cala il poker nel nuoto aidelcon quattro ori, due argenti e cinque bronzi dalla vasca di Orano: la raffica di risultati permette alla spedizione azzurra di arrivare a quota 100. Il primo successo lo confeziona Fabio Scozzoli, primo nei 50 rana con il tempo di 26”97 (nuovo record della competizione) davanti al turco Emre Sakci (27”00) e lo sloveno Peter John Stevens (27”46). Un tempo che consente al capitano azzurro del nuoto in Algeria di qualificarsi per gli Europei di nuoto di Roma. “Sono contento, ero in cerca di conferme, gli ultimi anni non sono stati facilissimi tra infortuni e covid, ho fatto anche un bel tempo e mi sono qualificato per gli Europei di Roma, ed è sempre bello sentire l’inno che suona per te”, detto Scozzoli dopo il ...

