Germania, in caso di stop al gas russo non escluso il razionamento dell’acqua calda nelle case. Il ministro: “Docce più brevi” (Di sabato 2 luglio 2022) La Germania, già in stato di allerta per il taglio alle forniture di gas messo in atto da Gazprom, si prepara alla possibilità che a luglio la Russia possa fermare del tutto i flussi. Dall’11 al 21 infatti il gasdotto Nord Stream verrà fermato come al solito per lavori di manutenzione e si teme che quest’anno l’operazione diventi un alibi per il Cremlino per ricattare l’Europa sull’approvvigionamento energetico. Nel dibattito interno non si esclude la possibilità che in quel caso si arrivi al razionamento dell’acqua calda per gli usi domestici, Docce comprese. Se il ministro dell’Economia, il Verde Robert Habeck, giorni fa aveva suggerito di stare sotto l’acqua per meno tempo, il senatore Jens Kerstan anche lui dei Verdi ha spiegato che in caso di “una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) La, già in stato di allerta per il taglio alle forniture di gas messo in atto da Gazprom, si prepara alla possibilità che a luglio la Russia possa fermare del tutto i flussi. Dall’11 al 21 infatti il gasdotto Nord Stream verrà fermato come al solito per lavori di manutenzione e si teme che quest’anno l’operazione diventi un alibi per il Cremlino per ricattare l’Europa sull’approvvigionamento energetico. Nel dibattito interno non si esclude la possibilità che in quelsi arrivi alper gli usi domestici,comprese. Se ildell’Economia, il Verde Robert Habeck, giorni fa aveva suggerito di stare sotto l’acqua per meno tempo, il senatore Jens Kerstan anche lui dei Verdi ha spiegato che indi “una ...

