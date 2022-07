Gazzetta – Tudor all’Olympique Marsiglia: c’è l’accordo per due anni, lunedì la firma (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 14:25:22 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: L’ex allenatore del Verona sarà il nono allenatore in 10 anni. Longoria: “Ci vuole carattere, dobbiamo far crescere il nostro gioco” Dopo il divorzio inatteso con Jorge Sampaoli, il Marsiglia ha già trovato il nuovo allenatore. Come fatto trapelare in mattinata dall’Equipe il prescelto è Igor Tudor. Già raggiunto l’accordo per un biennale, l’allenatore lunedì sarà alla Commanderie per la firma e poi per la presentazione alla stampa. Da lunedì — Tudor diventerà il nono allenatore del Marsiglia negli ultimi 10 anni. Già secondo di Pirlo e poi tecnico del Verona nell’ultima stagione – ... Leggi su justcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 14:25:22 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: L’ex allenatore del Verona sarà il nono allenatore in 10. Longoria: “Ci vuole carattere, dobbiamo far crescere il nostro gioco” Dopo il divorzio inatteso con Jorge Sampaoli, ilha già trovato il nuovo allenatore. Come fatto trapelare in mattinata dall’Equipe il prescelto è Igor. Già raggiuntoper un biennale, l’allenatoresarà alla Commanderie per lae poi per la presentazione alla stampa. Dadiventerà il nono allenatore delnegli ultimi 10. Già secondo di Pirlo e poi tecnico del Verona nell’ultima stagione – ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Tudor all'Olympique Marsiglia: c'è l'accordo per due anni, lunedì la firma - thOMas9313 : RT @Gazzetta_it: Tudor all'Olympique Marsiglia: c'è l'accordo per due anni, lunedì la firma - MaximeBlanc10 : RT @Gazzetta_it: Tudor all'Olympique Marsiglia: c'è l'accordo per due anni, lunedì la firma - jakavukorepa : RT @Gazzetta_it: Tudor all'Olympique Marsiglia: c'è l'accordo per due anni, lunedì la firma - Gazzetta_it : Tudor all'Olympique Marsiglia: c'è l'accordo per due anni, lunedì la firma -