Gazzetta – Serie A – De Sanctis | “Ederson rimane | Cavani sogno e non obiettivo”

(Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 13:44:08 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della: Morgan De, dirigente della Salernitana, ha analizzato il calciomercato del club campano, parlando anche di. Morgan De, nuovo direttore sportivo della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul calciomercato: “E’ evidente che puntiamo tutti al rafforzamento della rosa. Fino a ieri ho potuto fare dei sondaggi a titolo personale, sono ufficialmente il direttore sportivo da 24 ore. Stiamo immaginando alcuni profili che possono migliorare l’organico, c’è bidi un po’ di tempo affinché si capisca cosa la Salernitana vuole fare. Sono consapevole che di tempo non ce ne sarà molto, la prima partita di coppa Italia è tra poco più di un mese e poi avremo immediatamente quattro ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, il sì di Maldini e Massara è vicino. Mancano solo dei dettagli (e la firma...) - Gazzetta_it : Maldini-Massara, la firma slitta ancora. E domani scadono i contratti - Gazzetta_it : #Rocchi resta designatore degli arbitri: 'Qualche errore l'ho commesso, ma miglioreremo tutti' - ilnapolionline : Gazzetta - Oltre alla Lazio, un altro club di Serie A sonda il terreno per Mertens - -

La Gazzetta dello Sport

Era già tutto previsto, ma Gianluca Rocchi resta designatore degli arbitri diA e B, mentre per laC il designatore sarà ancora Maurizio Ciampi. Il Comitato nazionale dell'Aia, valutate le proposte di nomina del presidente Alfredo Trentalange, ha deliberato oggi a Roma la composizione degli ...... due nuovi indicatori per la crisi d'impresa Il decreto pubblicato inintroduce, tra l'altro, all'articolo 2 nuovi segnali di previsione tempestiva della crisi , che hanno unadi ... Anticipi e posticipi delle prime 5 giornate: si parte sabato 13 agosto con Milan-Udinese La numero uno del mondo è sempre stata sotto nel punteggio, tranne in sussulto nel secondo set quando era riuscita ad andare avanti 2-0, ma una tremenda serie di 15 punti consecutivi della Cornet ha ...Il contratto di Dries Mertens è scaduto, e ora è libero da vicoli col Napoli, per cui valuterà altre soluzioni, o ci sarà un ripensamento del club ...