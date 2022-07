Gazprom annuncia lo stop e l'Ue prepara il piano gas (Di sabato 2 luglio 2022) - Il colosso russo del gas ha annunciato un'interruzione del flusso verso l'Europa dall'11 al 21 luglio. La motivazione ufficiale è la necessità di effettuare riparazioni programmate al gasdotto Nord . Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 luglio 2022) - Il colosso russo del gas hato un'interruzione del flusso verso l'Europa dall'11 al 21 luglio. La motivazione ufficiale è la necessità di effettuare riparazioni programmate al gasdotto Nord .

