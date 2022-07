Gas russo, Germania teme stop totale fornitura da Nord Stream (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – La Germania teme lo stop totale della fornitura di gas russo attraverso il gasdotto Nord Stream 1, dopo l’annuncio di Gazprom di un blocco per dieci giorni, dall’11 al 21 luglio. In un’intervista ai giornali del Gruppo Funke, il presidente dell’Agenzia federale delle reti, Klaus Muller, ha affermato che la manutenzione di routine del gasdotto potrebbe “trasformarsi in una manutenzione politica che durerà più tempo”. E se il flusso di gas proveniente dalla Russia dovesse fermarsi “per un periodo lungo, allora dovremo parlare seriamente del risparmio” nei consumi di energia”, ha avvertito Muller. I primi due terminal per rigassificare il gas Lng in Germania entreranno in funzione a fine anno o all’inizio del prossimo, ... Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Lalodelladi gasattraverso il gasdotto1, dopo l’annuncio di Gazprom di un blocco per dieci giorni, dall’11 al 21 luglio. In un’intervista ai giornali del Gruppo Funke, il presidente dell’Agenzia federale delle reti, Klaus Muller, ha affermato che la manutenzione di routine del gasdotto potrebbe “trasformarsi in una manutenzione politica che durerà più tempo”. E se il flusso di gas proveniente dalla Russia dovesse fermarsi “per un periodo lungo, allora dovremo parlare seriamente del risparmio” nei consumi di energia”, ha avvertito Muller. I primi due terminal per rigassificare il gas Lng inentreranno in funzione a fine anno o all’inizio del prossimo, ...

