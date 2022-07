Gas Italia | Cingolani | “Obiettivo garantire forniture per inverno”

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’principale èledi gas per l’, quando c’è il picco di consumi industriali e domestici. Con la guerra, inabbiamo avuto un calo dei flussi del 15%. Significa che il rischio è che vi sia ancora meno gas e un ulteriore aumento dei prezzi”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto, parlando a Sky Tg24 Progress. “Per affrontare questa situazione – continua– abbiamo innanzitutto previsto nel dl bollette misure per l’aumento degli stoccaggi. Oggi siamo attorno al 60% e dobbiamo arrivare al 90%. Per questo abbiamo previsto dotazioni finanziarie per consentire agli operatori e al gestore di reperire il gas sul mercato e mettere in sicurezza queste...

Pubblicità

RaiNews : Cingolani: se la Russia chiudesse i rubinetti del gas l'Italia subirebbe meno di altri paesi europei, è chiaro però… - ilriformista : 'Draghi deve fare come Ciampi: tutti insieme'. A tutto gas il leader di Italia Viva. È 'fantapolitica' il Grande Ce… - Palazzo_Chigi : #EUCO, Draghi: In Italia gli stoccaggi stanno andando molto bene. La dipendenza dal #gas russo l’anno scorso era de… - peppe844 : #transizionecologica #biogas #italia #gas #biofuel (tutto il rispetto) PARLARE DI BIOGAS E BIOCARBURANTE? Tutto i… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Lo spettro della chiusura del condotto Nord Stream grava sull'Europa e sull'Italia: i prezzi aumenteranno ancora, dice il m… -

L'sconta una condizione più vulnerabile rispetto ad altri paesi europei poiché nel mix energetico nazionale, ilutilizzato è frutto di importazione per 96% di cui il 40% proveniente dalla ...Il tetto massimo al prezzo delnon lo possiamo fare in, lo dobbiamo fare necessariamente in Europa, perchè altrimenti si va a vendere in un atro paese europeo. Quando il premier si siede a ...A dirlo, ospite a Progress su Sky TG24, è il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ricorda come Mosca abbia tagliato del 15% le forniture di gas all'Italia. "Per affrontare ...“Se arriviamo a fine anno con gli stoccaggi pieni al 90% che è il nostro obiettivo – ha proseguito -, ricordiamoci che già dall’inizio dell’anno prossimo cominceranno a fluire in Italia enormi quantit ...