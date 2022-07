Gallipoli: nel centro storico, nude Immortalate in un video (Di sabato 2 luglio 2022) Sta facendo rapidamente il giro sui social il video di due ragazze riprese completamente nude andare a spasso per le strade del centro storico di Gallipoli. Non è chiaro a quando risalgano quelle immagini, ma pare che siano al massimo databili a ieri. Impossibile dire se si sia trattato di una bravata o se le due siano rimaste vittime di qualche scherzo di amici che hanno magari portato loro via gli indumenti costringendole a fare ritorno in città in costume adamitico. Proprio la spiaggia della Purità che sorge nel cuore della Città Bella, infatti, è presa d’assalto ogni anno da turisti di ogni età che vanno a fare il bagno fin dalle prime luci dell’alba. Di certo, la scena sta diventando virale e va ad aggiungersi alle tante altre delle scorse estati che hanno portato Gallipoli alla ... Leggi su noinotizie (Di sabato 2 luglio 2022) Sta facendo rapidamente il giro sui social ildi due ragazze riprese completamenteandare a spasso per le strade deldi. Non è chiaro a quando risalgano quelle immagini, ma pare che siano al massimo databili a ieri. Impossibile dire se si sia trattato di una bravata o se le due siano rimaste vittime di qualche scherzo di amici che hanno magari portato loro via gli indumenti costringendole a fare ritorno in città in costume adamitico. Proprio la spiaggia della Purità che sorge nel cuore della Città Bella, infatti, è presa d’assalto ogni anno da turisti di ogni età che vanno a fare il bagno fin dalle prime luci dell’alba. Di certo, la scena sta diventando virale e va ad aggiungersi alle tante altre delle scorse estati che hanno portatoalla ...

