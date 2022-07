Fulham | super offerta a Romagnoli

Pubblicità

... è una società calcistica inglese con sede nella città di Londra, borgo di Hammersmith e,... conta in bacheca: 3 Mondiali, 7 Champions ( 11 finali), 2 Coppe delle coppe, 5coppe ...... è una società calcistica inglese con sede nella città di Londra, borgo di Hammersmith e, ... conta in bacheca: 3 Mondiali, 7 Champions ( 11 finali), 2 Coppe delle coppe, 5coppe europee, ...Ola Aina could return to English football from Serie A side Torino, as a report has suggested Nottingham Forest and Leeds United are watching him.Dopo l'esperienza al Milan, un giocatore potrebbe finire in Inghilterra: gli è arrivata una proposta economica davvero molto ricca.