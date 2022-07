Friends, Marta Kauffman: “La serie poco inclusiva e attenta alle diversità? Ho imparato molto negli ultimi 20 anni…” (Di sabato 2 luglio 2022) Marta Kauffman, co-creatrice insieme a David Crane della fortunata serie “Friends” e, co-creatrice di Grace and Frankie, la serie Netflix con Jane Fonda e Lily Tomlin ha fatto una donazione di 4 milioni di dollari alla sua università, la Brandeis University dell’area di Boston, per istituire una cattedra nel dipartimento di studi afroamericani e afroamericani della scuola. Il motivo? L’autrice, parlando a Los Angeles Times, ha spiegato di aver “imparato molto negli ultimi 20 anni”. Il riferimento è a Friends e alle varie accuse che sono state rivolte alla serie, considerata poco inclusiva e poco attenta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022), co-creatrice insieme a David Crane della fortunata” e, co-creatrice di Grace and Frankie, laNetflix con Jane Fonda e Lily Tomlin ha fatto una donazione di 4 milioni di dollari alla sua università, la Brandeis University dell’area di Boston, per istituire una cattedra nel dipartimento di studi afroamericani e afroamericani della scuola. Il motivo? L’autrice, parlando a Los Angeles Times, ha spiegato di aver “20 anni”. Il riferimento è avarie accuse che sono state rivolte alla, considerata...

