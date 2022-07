Pubblicità

StaserasolounTG : RT @mattinodinapoli: Frattamaggiore, uomo cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre era in videochiamata - mattinodinapoli : Frattamaggiore, uomo cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre era in videochiamata - puntomagazine : Maltratta la moglie ed aggredisce gli agenti, arrestato 47enne. L’uomo avrebbe minacciato gravemente e danneggiato… - ParliamoDiNews : Giallo a Caivano, uomo respira a fatica in strada e muore: arrivano i carabinieri #Giugliano #Marano #Villaricca… -

ilmattino.it

... su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Fontana aper la ... con il quale è in fase di separazione, e che l'le aveva danneggiato l'autovettura parcheggiata ...Napoli . Gli agenti del commissariato sono intervenuti in via Fontana aper la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati ... e che l'le aveva ... Frattamaggiore, uomo cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre era in videochiamata Cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme mentre faceva una video chiamata a con la sua fidanzata… L’incredibile episodio di una ferocia inaudita, giovedì ...nel transitare in via Sepano a Frattamaggiore hanno notato un uomo intento a caricare una scala di alluminio all’interno di un’auto e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il ...