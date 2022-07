Franco Mottola | «tutti i depistaggi del maresciallo sul caso di Serena Mollicone»

Pubblicità

infoitinterno : Franco Mottola al termine della requisitoria: «Siamo sereni e innocenti» - Mafara72 : RT @BerterameSimona: Marco Mottola è uno tre imputati accusati di omicidio volontario e occultamento del cadavere assieme al padre, Franco,… - BerterameSimona : Marco Mottola è uno tre imputati accusati di omicidio volontario e occultamento del cadavere assieme al padre, Fran… - Damianodanny1 : AUTORE OMICIDIOSERENA MOLLICONE È MARCO MOTTOLA REQUISITORIA DEL PM DI CASSINO, AL PROCESSO X MORTE RAGAZZA, ASSAS… - franco_tossini : RT @MarioFurore: In #Puglia brillano le stelle. Sono felicissimo per il mio amico Giampiero Barulli. Appena riconfermato sindaco di #Mottol… -

Al termine dell'udienza,e consorte avvicinati dai cronisti hanno preferito non parlare. 'No commet', ha dettosul varco della porta girevole del palazzo di giustizia, Qualche ...Marcoè uno tre imputati accusati di omicidio volontario e occultamento del cadavere assieme al padre,, ex comandante della caserma e alla moglie Anna Maria. Gli altri due imputati ...Serena Mollicone, ecco chi l'ha uccisa secondo il pm Beatrice Siravo. Ieri si è tenuto il dibattimento in Corte d'Assise a Cassino ..."Il corpo di Serena trasportato da Franco e Anna Maria Mottola nel boschetto di Fonte Cupa" ''L'autore dell'omicidio di Serena Mollicone è Marco Mottola'' e l'arma del delitto è la porta della caserma ...