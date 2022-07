Franco Branciaroli: «Basta film su Napoli, come se l’Italia fosse solo questa banda di napoletani» (Di sabato 2 luglio 2022) RollingStone ospita una bella intervista (da leggere) a Franco Branciaroli importante attore teatrale e ultimamente anche scrittore. Un anticonformista che non le manda a dire, anche al mondo del cinema e in particolar modo all’egemonia napoletana. L’intervista è di Gianmarco Aimi. Oltre al teatro, guardi film o serie tv? Non guardo nulla. Se non quando mi segnalano un bel film. Ma sono pochissimi. Non trovi niente in grado di appassionarti? Il cinema italiano è ridicolo, fa sempre parte dell’amatoriale. Lo disse anche Roman Pola?ski: «È un cinema festivo». Ha ragione. Niente a che vedere con il cinema coreano o quello americano e inglese. Sarebbe ora di finirla di fare tutti i film su Napoli… Ti riferisci a Paolo Sorrentino? Ma sì, dai, ci siamo rotti! È come se ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) RollingStone ospita una bella intervista (da leggere) aimportante attore teatrale e ultimamente anche scrittore. Un anticonformista che non le manda a dire, anche al mondo del cinema e in particolar modo all’egemonia napoletana. L’intervista è di Gianmarco Aimi. Oltre al teatro, guardio serie tv? Non guardo nulla. Se non quando mi segnalano un bel. Ma sono pochissimi. Non trovi niente in grado di appassionarti? Il cinema italiano è ridicolo, fa sempre parte dell’amatoriale. Lo disse anche Roman Pola?ski: «È un cinema festivo». Ha ragione. Niente a che vedere con il cinema coreano o quello americano e inglese. Sarebbe ora di finirla di fare tutti isu… Ti riferisci a Paolo Sorrentino? Ma sì, dai, ci siamo rotti! Èse ...

