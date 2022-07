Francesco Monte e Isabella De Candia si sono lasciati? Tra certezze e indiscrezioni | ecco cosa sappiamo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 2 luglio 2022) Da Uomini e Donne al sogno degli Eurovision. Questo era il palco dovesperava di esibirsi. Qualè andato decisamente storto. Nonostante la sua carriera come cantante sia solo agli inizi,è un volto noto nel mondo dello spettacolo. Anche se ahimè si è spesso parlato di lui a causa del suo cuore continuamente a pezzi.esordisce nel teleschermo grazie alla sua partecipazione al mondo di Uomini e Donne. Il ragazzo tarantino aveva già posato come modello prima di scendere le scale nel 2012 per corteggiare Teresanna Pasquale.è arrivato a sedersi sulle famose sedie rosse della scelta ma la napoletana per paura della distanza scelse Antonio Passarelli. "Stai facendo una scelta di testa e non di cuore" queste furono le ...