Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate | foto e video del matrimonio

(Di sabato 2 luglio 2022)si. La coppia è arrivata a Montalcino vestita di bianco a bordo di un Suv chiaro accolta dagli applausi dei presenti. Mano nella manosalite verso il Municipio visibilmente commosse.si“Oggi è una giornata meravigliosa per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Hanno detto il loro 'sì' Paola Turci e, l'unione civile si è celebrata nel comune di Montalcino. Solo una trentina di invitati, quasi tutti in bianco e con ventagli arcobaleno. 'Una festa piena d'amore, straordinaria - ...Paola Turci e, come da programma, hanno detto sì: il rito per l'unione civile è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune della cittadina del Senese famosa per ...Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate oggi: ecco le foto e il video del matrimonio, le prime dichiarazioni della coppia.