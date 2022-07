Francesca Pascale e Paola Turci oggi “si uniscono”: perché è sbagliato parlare di matrimonio (ma l’amore vince sempre) (Di sabato 2 luglio 2022) Francesca Pascale e Paola Turci si sposano oggi. O meglio, si uniscono. Il loro, infatti, purtroppo non può essere considerato un matrimonio ma un’unione civile che avverrà presso il Comune di Montalcino, in Toscana. La notizia che conferma l’amore tra le due donne, riaccende i riflettori su una questione ancora del tutto aperta in Italia,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 2 luglio 2022)si sposano. O meglio, si. Il loro, infatti, purtroppo non può essere considerato unma un’unione civile che avverrà presso il Comune di Montalcino, in Toscana. La notizia che confermatra le due donne, riaccende i riflettori su una questione ancora del tutto aperta in Italia,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - MonicaCirinna : Auguri, @paolaturci e Francesca #Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezz… - katun79 : RT @ProfCampagna: Ecco le lamentele, le cattiverie e gli insulti per Paola Turci e Francesca Pascale. Come per Alberto Matano e il suo comp… - pillotto : RT @PBerizzi: Tra i mandanti morali dei cavernicoli che hanno insultato Paola Turci e Francesca Pascale c'è il vescovo di Verona, Giuseppe… -