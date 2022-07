Francesca Pascale e Paola Turci, oggi il sì a Montalcino. Il regalo di Silvio Berlusconi (Di sabato 2 luglio 2022) Francesca Pascale e Paola Turci oggi si diranno sì a Montalcino: l’unione civile sarà celebrata dal sindaco dem Silvio Franceschelli Una storia d’amore discreta quella tra Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e la cantautrice Paola Turci che oggi si sposeranno a Moltalcino, in Toscana. L’unione civile sarà celebrata dal sindaco dem Silvio Franceschelli. La festa invece si terrà al castello di Velona, stupenda location immersa tra i vigneti. «Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice» sono gli auguri pubblici di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022)si diranno sì a: l’unione civile sarà celebrata dal sindaco demFranceschelli Una storia d’amore discreta quella tra, ex di, e la cantautricechesi sposeranno a Moltalcino, in Toscana. L’unione civile sarà celebrata dal sindaco demFranceschelli. La festa invece si terrà al castello di Velona, stupenda location immersa tra i vigneti. «Formulo alla, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello, gli auguri per una vita felice» sono gli auguri pubblici di ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - MonicaCirinna : Auguri, @paolaturci e Francesca #Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezz… - DavideDAnna4 : RT @CarloCalenda: Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sarà cre… - FrancescoAldri2 : RT @Piu_Europa: Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobici che @p… -