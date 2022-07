Francesca Pascale e Paola Turci | oggi il matrimonio a Montalcino | location | orario | invitati e menù Gli auguri di Paolo Berlusconi

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - MonicaCirinna : Auguri, @paolaturci e Francesca #Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezz… - corrierefirenze : L'arrivo al vecchio municipio di Montalcino - LadyNews_ : #FrancescaPascale e #PaolaTurci si sono unite civilmente a Montalcino in Toscana -

Ultimi preparativi in vista del matrimonio civile trae Paola Turci che sarà celebrato nel Palazzo dei Priori, sede del comune di Montalcino.Oggi 2 luglio, mentre a Milano si celebra il Pride, Paola Turci esi sposano a Montalcino con una cerimonia ristrettissima al Castello di Velona. Una location esclusiva per un amore nato all ombra dei riflettori due anni fa e che la coppia ha ...La cerimonia civile tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, si è tenuta sabato 2 luglio a Montalcino. A seguire, la festa al Castello di Velona ...Francesca Pascale e Paola Turci si sono unite civilmente a Montalcino in Toscana per poi festeggiare nelle sale dello splendido castello di Velona, in Val d'Orcia.