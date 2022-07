Francesca Pascale, dalla politica al matrimonio con Paola Turci (passando per il cuore di Berlusconi) (Di sabato 2 luglio 2022) Determinata fin da adolescente, mescolava la passione per lo spettacolo all'impegno politico. Per l'ex presidente del Consiglio provò un amore pieno di dedizione e quando finì soffrì molto Leggi su vanityfair (Di sabato 2 luglio 2022) Determinata fin da adolescente, mescolava la passione per lo spettacolo all'impegno politico. Per l'ex presidente del Consiglio provò un amore pieno di dedizione e quando finì soffrì molto

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - MariaAn74105775 : RT @Lisaonthesofa: Stupore per l'annuncio del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Sinceramente a me sembrava strano prima, quan… - AlessioBuzzanca : RT @lazio_e: La nostra solidarietà a @paolaturci, nota tifosa laziale, e a Francesca Pascale vittime di insulti omofobi alla vigilia del pr… -