Pubblicità

misiagentiles : RT @moneypuntoit: ?? Fotovoltaico sui tetti agricoli: bando da 1,5 miliardi di euro per contributi a fondo perduto ?? - moneypuntoit : ?? Fotovoltaico sui tetti agricoli: bando da 1,5 miliardi di euro per contributi a fondo perduto ?? - PieroSavaresi : RT @jacopogiliberto: rinnovabili. [leggo mugugni sui dati delle rinnovabili citati da cingolani e draghi]. ecco allora i dati veri. ne… - LaCiuraRaffaele : RT @jacopogiliberto: rinnovabili. [leggo mugugni sui dati delle rinnovabili citati da cingolani e draghi]. ecco allora i dati veri. ne… - jacopogiliberto : rinnovabili. [leggo mugugni sui dati delle rinnovabili citati da cingolani e draghi]. ecco allora i dati veri.… -

Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero delle Politiche Agricole che sblocca 1,5 miliardi di euro da fondi Pnrr per iltetti delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e degli agriturismi (Parco Agrisolare). L'obiettivo dichiarato dal Governo è quello di ridurre i consumi del settore ...Senza dimenticare che a migliorare il bilancio energetico della filiera ci sono gli investimenti nell'economia circolare con la produzione di bioenergie, daltetti di stalle e ...Fotovoltaico sui tetti delle imprese agricole: in Gazzetta un decreto da 1.5 miliardi da fondi Pnrr. Come ridurre i consumi del settore agroalimentare riqualificando le strutture produttive.La pubblicazione in Gazzetta del Decreto Agrisolare apre alla possibilità di installare pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 20mila stalle e cascine ...