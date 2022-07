Fotografava di nascosto giovani in bikini: denunciato straniero (Di sabato 2 luglio 2022) Un 56enne residente a Firenze stava scattando di nascosto fotografie a un gruppo di ragazze intente a prendere il sole in costume nel parco di Nervi, a Genova: scoperto dai carabinieri, è stato denunciato Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 luglio 2022) Un 56enne residente a Firenze stava scattando difotografie a un gruppo di ragazze intente a prendere il sole in costume nel parco di Nervi, a Genova: scoperto dai carabinieri, è stato denunciato

