Fiumicino, aperto il bando per partecipare a "Sport Lover", il progetto regionale per gli over 65

Fiumicino – "Sono aperti i termini per partecipare al bando della Regione Lazio "Sport Lover", progetto dedicato alle persone over 65?. Lo fa sapere l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna. "L'avviso pubblico è rivolto ad ASD/SSD, in partnership con i centri anziani, per promuovere lo Sport nella fascia d'età over 65 attraverso corsi gratuiti – spiega Colonna -. Scopo del progetto è favorire il diritto allo Sport in tutte le fasce d'età e incentivare l'inserimento di attività motorie, corsi e Sport tra quelle previste dai centri anziani". "Invito le ASD e SSD del territorio a

