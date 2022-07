Firma contratto con una squadra Usa, campione russo di hockey arrestato per elusione del servizio militare (Di sabato 2 luglio 2022) Ivan Fedotov, campione di hockey su ghiaccio, è stato arrestato con l’accusa di essersi sottratto al servizio militare. Il campione russo era stato ingaggiato dai Philadelphia Flyers della National hockey League in Usa ma per lui sono scattate le manette a San Pietroburgo dove la polizia ha dato il via a una vera e propria caccia all’uomo su ordine dei magistrati militari. Gli agenti lo hanno atteso davanti all’arena del ghiaccio di Kupchino, poi il portiere è stato portato all’ufficio di registrazione e arruolamento militare. Dopo diverse ore passate al numero 54 della Prospettiva Zagorodny, forse per un malore, l’atleta è stato caricato su un’ambulanza e ha passato la notte in ospedale. Secondo il sito di notizie pietroburghese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Ivan Fedotov,disu ghiaccio, è statocon l’accusa di essersi sottratto al. Ilera stato ingaggiato dai Philadelphia Flyers della NationalLeague in Usa ma per lui sono scattate le manette a San Pietroburgo dove la polizia ha dato il via a una vera e propria caccia all’uomo su ordine dei magistrati militari. Gli agenti lo hanno atteso davanti all’arena del ghiaccio di Kupchino, poi il portiere è stato portato all’ufficio di registrazione e arruolamento. Dopo diverse ore passate al numero 54 della Prospettiva Zagorodny, forse per un malore, l’atleta è stato caricato su un’ambulanza e ha passato la notte in ospedale. Secondo il sito di notizie pietroburghese ...

