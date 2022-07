Firenze, cade con la bicicletta elettrica: grave una ragazza di 20 anni - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 2 luglio 2022) Incidente stradale Per approfondire : Articolo : Morto in bici dopo lo scontro con un'auto. Ipotesi omicidio stradale per il guidatore Articolo : Investita da una bicicletta, grave 66enne Una grave ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 luglio 2022) Incidente stradale Per approfondire : Articolo : Morto in bici dopo lo scontro con un'auto. Ipotesi omicidio stradale per il guidatore Articolo : Investita da una66enne Una...

Pubblicità

corrierefirenze : Trasportata in codice rosso a Careggi - venti4ore : Firenze, cade dalla bici elettrica e batte la testa: in codice rosso a Careggi - ValeriaParrell2 : @letipezz Pensa che a me mi rilassano. Quando sto su un aereo e sento un bambino mi scatta il pensiero magico dico… - foyli : RT @rep_firenze: Pisa, cade dalla spalletta dell'Arno per farsi un selfie [aggiornamento delle 13:45] - rep_firenze : Pisa, cade dalla spalletta dell'Arno per farsi un selfie [aggiornamento delle 13:45] -