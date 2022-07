Fiorentina | si cercano di limare gli ultimi dettagli per l’arrivo di Dodo dallo Shakhtar Donetsk

(Di sabato 2 luglio 2022) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laè vicina a chiudere per il terzino brasiliano. Il giocatore delloinfatti sta già cercando casa a Firenze intanto che i due club limino gli. I viola offrono 15 milioni, gli ucraini ne chiedono 18. Probabilmente il tutto si risolverà con l’aggiunta di alcuni bonus. I dirigenti viola vorrebbero portare il brasiliano in squadra in tempo per il ritiro di Moena che inizia il prossimo 10 luglio. SportFace.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è vicina a chiudere per il terzino brasiliano Dodo. Il giocatore dello Shakhtar Donetsk infatti sta già cercando casa a Firenze ...