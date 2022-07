Fiorentina, occhi in casa Barcellona: può arrivare il gioiello spagnolo (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo Mandragora e Jovic molto vicino la Fiorentina non si ferma sul mercato. Con il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano la società viola non vuole farsi trovare impreparata per la prossima stagione. Specie per il centrocampo il tecnico viola necessita di innesti per la nuova stagione, specialmente per esordire al meglio in Conferenze League. In Spagna sono sicuri: secondo quanto riferito dal portale Relevo, tra le diverse società interessate al mediano del Barcellona Riqui Puig ci sarebbero anche Fiorentina e Benfica. Riqui Puig Barcellona Fiorentina Lo spagnolo classe ’99, per il momento, accetterebbe di buon grado la destinazione portoghese, considerata perfetta. La decisione del centrocampista arriverà nei prossimi giorni, visto che oltretutto Puig ha il contratto in ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo Mandragora e Jovic molto vicino lanon si ferma sul mercato. Con il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano la società viola non vuole farsi trovare impreparata per la prossima stagione. Specie per il centrocampo il tecnico viola necessita di innesti per la nuova stagione, specialmente per esordire al meglio in Conferenze League. In Spagna sono sicuri: secondo quanto riferito dal portale Relevo, tra le diverse società interessate al mediano delRiqui Puig ci sarebbero anchee Benfica. Riqui PuigLoclasse ’99, per il momento, accetterebbe di buon grado la destinazione portoghese, considerata perfetta. La decisione del centrocampista arriverà nei prossimi giorni, visto che oltretutto Puig ha il contratto in ...

