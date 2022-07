Fiorentina, in corso le visite mediche di Mandragora (Di sabato 2 luglio 2022) Mandragora sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma, dopo di che, arriverà la firma con la Fiorentina Mandragora sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Completata questa formalità, l’ex torinista firmerà con la Fiorentina. L’ormai ex granata arriva dalla Juventus dopo il prestito in granata nell’ultima stagione. Accordo raggiunto sulla base di 9 milioni di parte fissa più un altro di bonus facilmente raggiungibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022)sta sostenendo lea Villa Stuart a Roma, dopo di che, arriverà la firma con lasta sostenendo lea Villa Stuart a Roma. Completata questa formalità, l’ex torinista firmerà con la. L’ormai ex granata arriva dalla Juventus dopo il prestito in granata nell’ultima stagione. Accordo raggiunto sulla base di 9 milioni di parte fissa più un altro di bonus facilmente raggiungibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Mandragora-#Fiorentina: visite in corso a #VillaStuart ? ? ? - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, in corso le visite mediche di #Mandragora - CalcioNews24 : Fiorentina, in corso le visite mediche di Mandragora - ArenaSportiva1 : ?? #Mandragora-#Fiorentina: visite in corso a #VillaStuart ? Fonte: @AlfredoPedulla - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acffiorentina, in corso le visite mediche di #Mandragora -