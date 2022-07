Fiorentina, Gollini sarà il nuovo portiere. Beffata la concorrenza del Napoli (Di sabato 2 luglio 2022) Fiorentina Gollini – Gollini sarà il nuovo portiere della Fiorentina, secondo quanto scritto in esclusiva dal giornalista Gianluca Di Marzio. “Accordo trovato tra Fiorentina ed Atalanta per il trasferimento del portiere Pierluigi Gollini in Toscana. Prestito oneroso da mezzo milione di euro, con riscatto fissato a otto milioni di euro. La fumata bianca è imminente: Commisso e Barone stanno riportando Gollini dov’è cresciuto calcisticamente, per regalare a Italiano il suo nuovo portiere”. Beffata, dunque, la concorrenza del Napoli, che negli ultimi giorni, su suggerimento di Luciano Spalletti, aveva messo nel mirino ... Leggi su seriea24 (Di sabato 2 luglio 2022)ildella, secondo quanto scritto in esclusiva dal giornalista Gianluca Di Marzio. “Accordo trovato traed Atalanta per il trasferimento delPierluigiin Toscana. Prestito oneroso da mezzo milione di euro, con riscatto fissato a otto milioni di euro. La fumata bianca è imminente: Commisso e Barone stanno riportandodov’è cresciuto calcisticamente, per regalare a Italiano il suo”., dunque, ladel, che negli ultimi giorni, su suggerimento di Luciano Spalletti, aveva messo nel mirino ...

