FIFA | Collina | “Vi spiego il fuorigioco semiautomatico” | VIDEO

(Di sabato 2 luglio 2022) Ilsarà introdotto a partire dai Mondiali in Qatar. E Pierluigi, ex arbitro in Serie A oggi designatore arbitrale, spiega il suo funzionamento in questo. "Deciderà comunque l'arbitro", ha anticipato

Va da sé che le opinioni dei dirigenti, Infantino e, siano entusiaste perché questo rappresenta, per loro, un passo in avanti per la giustizia e la regolarità delle partite, in quanto ...'Gli arbitri e gli assistenti arbitrali saranno ancora responsabili della decisione sul campo di gioco - ha spiegato, intervenuto nel corso di un webinarsul tema - . La tecnologia ...La FIFA ha dato l'OK: la Coppa del Mondo del Qatar 2022 vedrà il debutto di un nuovo sistema VAR noto come fuorigioco semiautomatico.Il quasi robot esordirà ai Mondiali in Qatar. Collina: "All'arbitro però l'ultima decisione" Che ci siamo persi: un mondiale senza l'Italia ma con il fuorigioco semiautomatico. Tre anni di studi, il l ...