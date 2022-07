FIFA 22: Obiettivo FABIEN CENTONZE MUTAFORMA (Di sabato 2 luglio 2022) Scopri come completare l’Obiettivo FABIEN CENTONZE MUTAFORMA rilasciato nel corso della 7° stagione di FIFA 22 in occasione dell’arrivo degli Shapeshifters FABIEN CENTONZE MUTAFORMA Premio Finale: x1 FABIEN CENTONZE MUTAFORMA (Non scambiab.) Scadenza: 9 luglio Obiettivi e premi DIFENSORE DINAMICOFornisci assist con un difensore e segna con un attaccante in 3 partite Squad Battles differenti L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di sabato 2 luglio 2022) Scopri come completare l’rilasciato nel corso della 7° stagione di22 in occasione dell’arrivo degli ShapeshiftersPremio Finale: x1(Non scambiab.) Scadenza: 9 luglio Obiettivi e premi DIFENSORE DINAMICOFornisci assist con un difensore e segna con un attaccante in 3 partite Squad Battles differenti L'articolo proviene da FUT Universe.

