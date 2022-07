FIFA 22: Obiettivi Fabien Centonze ShapeShifters. Disponibile una nuova carta Mutaforma (Di sabato 2 luglio 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permetteno di sbloccare la versione ShapeShifters di Fabien Centonze per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus di certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. Potete riscattare la carta del francese che milita nel Metz completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Difensore dinamico: Fornisci assist con un difensore e segna con un attaccante in 3 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Perfezionista francese: Segna 4 gol da fuori area con giocatori francesi in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals). Mettila al centro: Fornisci un assist su cross in 5 partite Squad ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 2 luglio 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gliche permetteno di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus di certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. Potete riscattare ladel francese che milita nel Metz completando glidisponibili in FUT. Difensore dinamico: Fornisci assist con un difensore e segna con un attaccante in 3 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Perfezionista francese: Segna 4 gol da fuori area con giocatori francesi in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals). Mettila al centro: Fornisci un assist su cross in 5 partite Squad ...

Pubblicità

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT22 #FUT Obiettivi Fabien Centonze ShapeShifters. Disponibile una nuova carta Mutaforma - luigicir88 : Disponibile nuove #sfide #SBC ??TrentAlexander Arnold versione Mutaforma ??Centonze #Shapeshifters in obiettivi comp… - luigicir88 : Disponibile nei pack Team 3 #Shapeshifters nuovo #sfide #sbc ??Solskjaer Mutaforma in sbc ??Bartra tramite obiettiv… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT22 #FUT Obiettivi Marc Bartra ShapeShifters. Disponibile una nuova carta Mutaforma - GiocareOra : FIFA 22: Come completare la sfida degli obiettivi Bebe di Shapeshifters Silver Stars -