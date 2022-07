Femminicidio a Cosenza, donna trovata morta sul letto: confessa il marito (Di sabato 2 luglio 2022) Starebbe iniziando ad ammettere le sue responsabilità Luigi Carlino, il 73enne che è stato portato in caserma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di sua moglie, Domenica Caligiuri, di 71 anni, uccisa con alcune coltellate nella loro casa a Mandatoriccio, nel Cosentino. Carlino, secondo quanto si è appreso, avrebbe anche fornito ai militari che stanno svolgendo le indagini le indicazioni per fare trovare il coltello con cui ha ucciso la moglie. L’arma al momento non è stata ancora trovata. Domenica Caligiuri, un’ex insegnante di 71 anni, è stata uccisa giovedì. Il cadavere della donna, sfregiato da numerosi fendenti su addome e torace, è stato trovato solo sabato 2 luglio dai carabinieri sul letto di casa sua, dove sarebbe rimasto per due giorni senza che il marito ne desse notizia. L’uomo, 73enne, è stato da ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) Starebbe iniziando ad ammettere le sue responsabilità Luigi Carlino, il 73enne che è stato portato in caserma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di sua moglie, Domenica Caligiuri, di 71 anni, uccisa con alcune coltellate nella loro casa a Mandatoriccio, nel Cosentino. Carlino, secondo quanto si è appreso, avrebbe anche fornito ai militari che stanno svolgendo le indagini le indicazioni per fare trovare il coltello con cui ha ucciso la moglie. L’arma al momento non è stata ancora. Domenica Caligiuri, un’ex insegnante di 71 anni, è stata uccisa giovedì. Il cadavere della, sfregiato da numerosi fendenti su addome e torace, è stato trovato solo sabato 2 luglio dai carabinieri suldi casa sua, dove sarebbe rimasto per due giorni senza che ilne desse notizia. L’uomo, 73enne, è stato da ...

