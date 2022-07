Fedez | lo attaccano sui social | lui risponde e asfalta l’hater

Leggi su baritalianews

(Di sabato 2 luglio 2022) Love Mi, grande successo per il concerto organizzato dacon la partecipazione di J-Ax. Un hater commenta su Twitter e dice “Ma non era in punto di morte?”. Epica la risposta del rapper.è tornato a fare musica dal vivo ma soprattutto è tornato a cantare insieme al suo amico di sempre, ovvero J-Ax. I due un pò di tempo fa avevano fatto intendere di aver litigato ed effettivamente qualcosa è accaduto. Poi improvvisamente, dopo tanto silenzio, nella giornata di martedì Federico e Alessandro sono tornati a cantare insieme sul palco del concerto Love Mi. In realtà i due erano già apparsi insieme nelle scorse settimane per pubblicizzare questo evento il cui scopo pare fosse di raccogliere fondi per la fondazione Tog. L’evento è stato pubblicizzato anche in televisione dove più forte passato uno spot pubblicitario così come dei post che sono ...