Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Il rapper chiarisce tutto in diretta: “Ecco perché non era al LoveMi” (Di sabato 2 luglio 2022) Tra Fedez e Achille Lauro, reduci dal successo di Mille con Orietta Berti della scorsa estate, è successo qualcosa? In molti se lo sono chiesto dopo l’assenza di Lauro al LoveMi, l’evento che ha riunito in piazza Duomo a Milano ventimila persone martedì 28 giugno e che ha consentito la raccolta fondi per i progetti di TOG – Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Sul palco a cantare Mille insieme a Federico Lucia, infatti, c’era solo Orietta Berti, oltre a J-Ax, fondatore dell’evento insieme a Fedez. Così l’assenza di Achille Lauro non è passata inosservata. A spiegare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Tra, reduci dal successo di Mille con Orietta Berti della scorsa estate, è successo qualcosa? In molti se lo sono chiesto dopo l’assenza dial, l’evento che ha riunito in piazza Duomo a Milano ventimila persone martedì 28 giugno e che ha consentito la raccolta fondi per i progetti di TOG – Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Sul palco a cantare Mille insieme a Federico Lucia, infatti, c’era solo Orietta Berti, oltre a J-Ax, fondatore dell’evento insieme a. Così l’assenza dinon è passata inosservata. A spiegare il ...

