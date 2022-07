Federica Pellegrini “divina anche per questo” | sott’acqua è uno spasso | come ai vecchi tempi – FOTO

Leggi su esclusiva

(Di sabato 2 luglio 2022)condivide un post molto significativo su Instagram. Così la nostalgia aumenta a dismisura: ma quanta bellezza! Dopo aver appeso occhialini e cuffia al chiodo, la showgirl ed ex nuotatrice,ha sempre nutrito un pizzico di nostalgia nel tornare ai posti di comando.e Matteo Giunta (Instagram)In una delle condivisioni via social dell’ultima ora, la professionista nello stile libero dei 200 metri nazionali sembra tornata la sportiva che noi tutti abbiamo conosciuto. I successi conditi da coppe e medaglie d’oro olimpiche sono ancora vivi nella mente di tutti, compresa la diretta interessata. La showgirl ha sempre nutrito un certo fascino per la piscina. Ed ecco perchè in un modo o nell’altro non è mai riuscita a restare lontana ...