Federica Panicucci, vacanza super lusso e da sogno: “Il prezzo del resort” (Di sabato 2 luglio 2022) Federica Panicucci vacanza dopo le fatiche dell’ultima, pienissima stagione televisiva. In onda in diretta tutti i giorni con Mattino 5, il prossimo anno sarà al timone della seconda edizione di Back to School, dunque approderà in prima serata. E ovviamente la conduttrice è felicissima e, dopo l’annuncio ufficiale alla presentazione dei palinsesti Mediaset, ha condiviso la sua gioia su Instagram. “Oggi è una giornata particolarmente bella – ha detto Federica Panicucci ai suoi follower – perché ieri sera è stato ufficializzato il mio nuovo programma, Back to School, e sono veramente molto molto felice. Quindi volevo condividere con voi questa gioia, ringraziarvi per i tanti messaggi che mi sono arrivati. E oggi è una giornata ancora più speciale, quindi vi mando un bacio, un saluto e a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022)dopo le fatiche dell’ultima, pienissima stagione televisiva. In onda in diretta tutti i giorni con Mattino 5, il prossimo anno sarà al timone della seconda edizione di Back to School, dunque approderà in prima serata. E ovviamente la conduttrice è felicissima e, dopo l’annuncio ufficiale alla presentazione dei palinsesti Mediaset, ha condiviso la sua gioia su Instagram. “Oggi è una giornata particolarmente bella – ha dettoai suoi follower – perché ieri sera è stato ufficializzato il mio nuovo programma, Back to School, e sono veramente molto molto felice. Quindi volevo condividere con voi questa gioia, ringraziarvi per i tanti messaggi che mi sono arrivati. E oggi è una giornata ancora più speciale, quindi vi mando un bacio, un saluto e a ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - _Alessio_88 : RT @peppevhs: “Back to School” ritorna con Federica Panicucci. I candidati, molto probabilmente, saranno tutti rimandati a… #BacktoSchool… - Federic01996 : RT @peppevhs: “Back to School” ritorna con Federica Panicucci. I candidati, molto probabilmente, saranno tutti rimandati a… #BacktoSchool… - LiberoMagazine_ : Il ritorno di @fede_panicucci a condurre un programma in prima serata, un reality, è sicuramente una delle grandi n… - GiadaGuazzaloca : @Federic01996 @lorenzop861 Si infatti sono molto contento x Federica panicucci che sia in prima serata xche è molto… -