Farmaci letali a malati Covid | assolto il medico

(Di sabato 2 luglio 2022) La corte d'assise di Brescia hadall'accusa di omicidio volontario ilCarlo Mosca per omicidio volontario. Il primario sospeso del pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari era a ...

La corte d'assise di Brescia ha assolto dall'accusa di omicidio volontario il medico Carlo Mosca per omicidio volontario. Il primario sospeso del pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari era a ...CARLO MOSCA, ASSOLTO MEDICO DI MONTICHIARI/ Accusato di aver usatoCome trascorre le sue giornate dietro le sbarre Martina Patti Don Giacona ha reso noto che in questo momento sta ...La corte d'assise di Brescia ha assolto dall'accusa di omicidio volontario il medico Carlo Mosca per omicidio volontario. Il primario sospeso ...Le indagini erano scattate dopo la denuncia sporta alle autorità da due infermieri del nosocomio, che accusavano il medico di aver iniettato farmaci letali ai pazienti. Le richieste dell'accusa. Era a ...