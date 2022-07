Far cadere il Governo è un rischio per tutti. Di Maio avverte: le solite scorribande non rafforzano il Paese (Di sabato 2 luglio 2022) Far cadere il Governo conviene? Il dubbio e la domanda che circola tra i salotti politici negli ultimi giorni dopo le ultime vicende che hanno creato solo tanta confusione. Prova, invece, a mettere ordine il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Far cadere il Governo è un rischio per tutti L’ennesima calda e turbolenta estate politica. Gli scossoni delle ultime settimane hanno messo in discussione la maggioranza e di conseguenza il Governo Draghi che ora rischia davvero. Tuttavia, si tratta di un epilogo che conviene evitare. Il monito arriva anche dallo scissionista Luigi Di Maio: “In questo momento storico, chi vuole far cadere il Governo o sa cosa rischia, e vuole fare del male al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 luglio 2022) Farilconviene? Il dubbio e la domanda che circola tra i salotti politici negli ultimi giorni dopo le ultime vicende che hanno creato solo tanta confusione. Prova, invece, a mettere ordine il Ministro degli Esteri, Luigi Di. Farilè unperL’ennesima calda e turbolenta estate politica. Gli scossoni delle ultime settimane hanno messo in discussione la maggioranza e di conseguenza ilDraghi che ora rischia davvero. Tuttavia, si tratta di un epilogo che conviene evitare. Il monito arriva anche dallo scissionista Luigi Di: “In questo momento storico, chi vuole farilo sa cosa rischia, e vuole fare del male al ...

